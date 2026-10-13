Detienen a joven con arma de fuego y droga en Escobedo

El joven y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica

Un joven de 24 años fue detenido en la colonia Valle de Escobedo luego de que policías le encontraran un arma de fuego, seis cartuchos y cuatro envoltorios con una sustancia con características similares al cristal.

La detención ocurrió durante el Operativo Seguridad y Orden

La detención ocurrió durante el Operativo Seguridad y Orden, cuando los oficiales abordaron a Johary Francisco “N” por una falta administrativa, luego de presuntamente sorprenderlo consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública.

Durante una revisión, le localizaron en una mochila un arma corta con su cargador, seis cartuchos y cuatro envoltorios con una sustancia granulada y cristalina, presuntamente droga tipo cristal.

Queda a disposición del Ministerio Público Federal

El joven y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica.