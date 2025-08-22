Detienen a joven con arma de fuego y dosis de droga

Un joven fue detenido por Policía de Monterrey, a quien luego le encontraran un arma de fuego y envoltorios con una sustancia similar a la droga tipo cristal

Un joven que comenzó a agredir a un hombre, fue detenido por Policía de Monterrey, a quien luego de revisarlo le encontraran un arma de fuego y 12 envoltorios con una sustancia similar a la droga tipo cristal.

El presunto fue identificado como Marcos Rafael P., de 22 años, quien fue detenido en las calles Luis Mora y Anastasio Bustamante, en la colonia Industrial.



Lo asegurado fue un arma de fuego calibre 40, con seis cartuchos hábiles, además de 12 bolsitas tipo ziploc y en su interior contenían una sustancia similar a la droga tipo cristal, por lo que es detenido.

El joven fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.