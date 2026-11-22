Un joven de origen hondureño fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, luego de encontrarle 88 dosis de distintas sustancias ilícitas

Un joven de origen hondureño fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, luego de encontrarle 88 dosis de distintas sustancias ilícitas en el centro de la ciudad.

La detención de José Elías “N” de 22 años, se registró en el cruce de Colegio Civil y Ruperto Martínez, en la zona del Mesón Estrella.

De acuerdo con el reporte policial, los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia cuando observaron al joven alterando el orden en la vía pública.

Al aproximarse, el hombre manifestó que se retiraría del lugar; sin embargo, los uniformados realizaron una inspección a la mochila gris con negro que llevaba consigo.

En su interior localizaron 24 envoltorios con hierba verde con características similares a la mariguana, 25 dosis de una sustancia sólida parecida a la cocaína en polvo y otras 39 dosis de una sustancia con características del cristal.

Tras el hallazgo, el joven fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.