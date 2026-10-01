Detienen a joven con 75 dosis de droga en el centro de Monterrey

El detenido fue observado por policías de Monterrey en actitud sospechosa mientras llevaba una bolsa ecológica de color rojo por lo cual fue revisado

La detención de Jair “N”, de 18 años, ocurrió en el cruce de Ruperto Martínez y Colegio Civil, donde elementos municipales realizaban labores de prevención y vigilancia.

De acuerdo con la corporación, los oficiales observaron al joven en actitud sospechosa mientras llevaba una bolsa ecológica de color rojo.

Al acercarse los policías, el joven presuntamente intentó escapar y posteriormente se habría tornado agresivo, por lo que fue sometido por los elementos.

Durante la revisión, los oficiales localizaron 30 bolsas con hierba verde con características de la marihuana y 10 envoltorios con una sustancia similar a la cocaína en piedra.

Además, fueron encontradas 25 bolsas de plástico con una sustancia con características de la droga conocida como cristal, así como otras 10 dosis con polvo blanco, aparentemente cocaína.

En total, fueron asegurados 75 envoltorios con estas diferentes sustancias, por lo que el joven fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey.

Jair “N” quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica y continuarán con las investigaciones para establecer si estaría relacionado con alguna actividad delictiva.