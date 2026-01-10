Detienen a joven con 50 dosis de cocaína en Guadalupe

Durante una intervención policial registrada en la colonia 2 de Mayo, en el municipio de Guadalupe, como resultado de un recorrido de disuasión delictiva

Un joven fue detenido en posesión de 50 dosis de cocaína en piedra durante una intervención policial registrada en la colonia 2 de Mayo, en el municipio de Guadalupe, como resultado de un recorrido de disuasión delictiva realizado por elementos de seguridad.

Los hechos ocurrieron, cuando los oficiales observaron a un hombre que realizaba sus necesidades fisiológicas en la vía pública, en el cruce de las calles Asteroide y Galaxia. Al aproximarse para señalarle la falta administrativa y advertirle que se le practicaría una revisión precautoria, el individuo presuntamente reaccionó de manera agresiva, profiriendo insultos e intentando darse a la fuga.

Ante esta conducta, los policías lograron rodearlo y asegurarle el paso, procediendo a su detención. Durante la revisión, le fue localizada una bolsa en el pantalón que contenía 50 dosis de cocaína en piedra.

El detenido fue identificado como Pablo “N”, de 21 años de edad, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.