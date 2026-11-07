Detienen a joven con 44 dosis de droga en Monterrey

El hombre de 23 años intentó escapar al notar la presencia de policías; llevaba en una mochila envoltorios con características similares al cristal y cocaína.

Un joven de 23 años fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de que le encontraran 44 envoltorios con sustancias similares al cristal y cocaína en polvo, en la colonia Hogares Ferrocarrileros.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Universo 2000 y Primero de Diciembre, donde los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia y observaron a dos hombres agrediéndose. Al percatarse de la presencia policial, uno de ellos intentó escapar, pero fue alcanzado metros más adelante.

Tras realizarle una revisión, los uniformados localizaron al interior de una mochila que portaba 44 dosis de presuntas sustancias ilícitas.

El detenido fue identificado como Jaime Leonardo “N”, quien fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición de las autoridades competentes.