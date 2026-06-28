Detienen a joven con 25 dosis de droga en Monterrey

Un joven de 18 años fue detenido con presunta droga mientras conducía una camioneta vinculada a hechos delictivos ocurridos en el municipio de Pesquería

Policías de Monterrey detuvieron a un joven identificado como Gael Tadeo “N” de 18 años al encontrarle diversas dosis de droga, en la Colonia Nueva Madero, al ir a bordo de una camioneta que es investigada por participar en hechos delictivos en el municipio de Pesquería.

La captura se registró en la calle Maclovio Herrara y Prisciliano Elizondo, al oriente de la ciudad, luego de recorridos de prevención de los uniformados.

Cuando observan al conductor de una camioneta Chevrolet Silverado, modelo 2024, color blanco, con placas RB-19-14-A, que circulaba a exceso de velocidad.

Tras marcarle un alto, procedieron a revisarlo, encontrándole en sus pertenencias 25 bolsas con hierba verde con las características de la mariguana, así como una báscula digital y 300 pesos en efectivo.

Al investigar el estatus legal de la camioneta, las autoridades informaron que a la misma, se le relaciona con hechos delictivos de este pasado martes en la colonia Las Haciendas, en el municipio de Pesquería.

Además, el presunto tiene antecedentes penales en el año 2023 por portación de arma de fuego y delitos contra la salud.

El joven quedó a disposición de las autoridades correspondientes.