Detienen a joven con 25 dosis de cristal en Monterrey

Un joven fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, al presuntamente encontrarle 25 bolsas con cristal, en la Colonia Hidalgo.

Identificado como Kevin Daniel P., de 24 años, fue capturado en las calles Horacio Quiñones y Rómulo Díaz de la Vega, donde los elementos realizaban un recorrido de prevención y observaron al joven evitándolos con actitud sospechosa.

Tras esto le dieron alcance para realizarle una revisión, localizándole 25 bolsas con cristal.

El joven fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Se informó que, en este año, el joven ha sido detenido en diferentes ocasiones por elementos de esta corporación, por delitos contra la salud y portación de arma de fuego.