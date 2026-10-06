Detienen a joven con 20 envoltorios de presunto cristal

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey donde quedó a disposición de las autoridades competentes

Un joven de 29 años fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente le localizaran 20 envoltorios con una sustancia sólida con características similares a la droga conocida como cristal, en calles de la colonia Benito Juárez.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:20 horas, en el cruce de Anastasio Bustamante y calle Roble, donde los oficiales realizaban labores de prevención y vigilancia.

De acuerdo con el reporte policial, los elementos observaron a un hombre que fumaba un cigarrillo del que emanaba un olor similar al de la marihuana, por lo que se aproximaron para realizarle una inspección.

El individuo, identificado como José Ángel “N”, de 29 años, presuntamente mostró una actitud de molestia ante la revisión. Durante la inspección, los policías localizaron entre sus pertenencias 20 envoltorios de plástico con presunto cristal.

Además, los agentes aseguraron el cigarrillo que portaba y un encendedor.

Tras el hallazgo, el hombre fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.