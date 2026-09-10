Detienen a joven con 20 dosis de cristal y vehículo ligado a robo

La detención de Brayan Armando “N” ocurrió en el cruce de Veracruz y Nueva Independencia, mientras los policías realizaban labores de vigilancia

Un joven de 23 años fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey en la colonia Independencia, luego de ser detectado a bordo de un vehículo que, de acuerdo con las autoridades, estaría relacionado con el robo a una casa de empeño. Durante la revisión también le localizaron 20 dosis de una sustancia con características de cristal.

La detención de Brayan Armando “N” ocurrió en el cruce de Veracruz y Nueva Independencia. Los policías realizaban labores de vigilancia cuando detectaron un Nissan Platina negro, con placas SAX-689-B, que circulaba a exceso de velocidad y que había sido identificado mediante las cámaras del C4 por su posible relación con un hecho delictivo.

Los oficiales le marcaron el alto y, según el reporte, el conductor descendió del automóvil y adoptó una actitud agresiva.

Tras tranquilizarlo, realizaron una revisión y encontraron en la bolsa de su pantalón las 20 dosis de la presunta droga, por lo que procedieron con su detención.

Al verificar la información del vehículo, la corporación confirmó que el automóvil había sido reportado como relacionado con un robo ocurrido ese mismo martes en una casa de empeño de la colonia Jardín Español.

De ese establecimiento habría sido sustraída una computadora portátil.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, mientras que el Nissan Platina fue asegurado para continuar con las investigaciones y determinar si estuvo involucrado en otros hechos delictivos.