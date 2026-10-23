Detienen a joven con 17 envoltorios de marihuana en Monterrey

La detención de Gael “N” ocurrió en el cruce de Manuel de la Peña y Villagómez, cuando los oficiales realizaban recorridos de vigilancia

Un joven de 25 años fue detenido por policías de Monterrey, luego de que presuntamente le encontraran 17 bolsas con hierba con características similares a la marihuana, en la colonia Bella Vista.

La detención de Gael “N” ocurrió en el cruce de Manuel de la Peña y Villagómez, cuando los oficiales realizaban recorridos de vigilancia y detectaron al hombre en actitud sospechosa.

De acuerdo con el reporte policial, al acercarse, el joven presuntamente reaccionó de manera agresiva e insultó a los uniformados. Durante una revisión, localizaron en una mochila los envoltorios, una báscula digital, un teléfono celular y 130 pesos en efectivo.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica.