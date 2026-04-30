Detienen a joven armado con droga en calles de Monterrey

La detención de Nicolás 'N' ocurrió en el cruce de las calles José O. Martínez y Fidel Velázquez, en la colonia Valle de San Lucía

Un joven de 22 años de edad, identificado como Nicolás “N”, fue detenido por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) mientras presuntamente realizaba actividades de compra y venta de droga en la vía pública.

La detención ocurrió en el cruce de las calles José O. Martínez y Fidel Velázquez, en la colonia Valle de San Lucía, cuando elementos de la AEI adscritos al grupo de Homicidios realizaban labores de investigación en la zona.

De acuerdo con el reporte, los detectives observaron a dos personas en actitud sospechosa, una de ellas el ahora detenido, quien portaba una mochila y recibía dinero en efectivo de otro individuo. Al percatarse de la presencia de los agentes, el segundo sujeto huyó corriendo del lugar, logrando evadir a la autoridad.

Los agentes procedieron a interceptar a Nicolás “N” y le realizaron una revisión precautoria, tanto a su persona como a la mochila que llevaba.

Durante la inspección, le encontraron un arma de fuego corta abastecida con cargador y cartuchos hábiles, así como diversas dosis de sustancias con características de narcótico, entre ellas marihuana y cristal.

Además, se le aseguró una báscula digital, presuntamente utilizada para la distribución de droga, un teléfono celular y dinero en efectivo.

El joven fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público especializado en narcomenudeo. Será esta autoridad la encargada de determinar su situación jurídica en el plazo correspondiente.





