Detienen a joven armado al norte de Monterrey

Durante el patrullaje, los oficiales observaron a un hombre que se encontraba en unas escalinatas y que aparentemente portaba un arma corta

Un joven fue detenido por policías estatales tras ser sorprendido presuntamente en posesión de un arma de fuego en la zona norte de Monterrey.

La detención ocurrió la tarde del miércoles en la colonia Gloria Mendiola, cuando elementos de Fuerza Civil realizaban recorridos de vigilancia sobre la calle Francisco Escamilla.

Durante el patrullaje, los oficiales observaron a un hombre que se encontraba en unas escalinatas y que aparentemente portaba un arma corta.

Ante la situación, los policías se aproximaron y mediante comandos verbales le ordenaron que soltara el arma.

El sospechoso fue identificado como Brayan “N”, de 23 años de edad.

Tras una revisión, los agentes le aseguraron una pistola abastecida con 11 cartuchos.

Debido a lo anterior, el joven fue detenido en el lugar y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que determinará su situación jurídica.