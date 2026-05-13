Detienen a joven acusado por homicidio en García

Peritos del Servicio Médico Forense determinaron que la causa de muerte fue por lesiones intrabdominales provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Un hombre identificado como Jonathan “N”, de 25 años de edad, señalado como probable responsable de la muerte violenta de Fernando, de 30 años, quien perdió la vida tras recibir impactos de bala, en el municipio de García, fue detenido por la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La orden de aprehensión fue cumplimentada por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, en calles aledañas al Parque Industrial FINSA, en el municipio de Santa Catarina.

Ataque ocurrió en enero en García

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el 12 de enero de 2026 sobre la calle Jaspe, en la colonia Valle de San José Segundo Sector, en García.

La víctima se encontraba lavando un vehículo cuando fue abordada por Jonathan “N” y dos acompañantes; en ese momento, uno de los sujetos sacó un arma de fuego corta y le disparó en el abdomen, para luego huir del lugar junto con los agresores.

Víctima murió por lesiones de bala

Peritos del Servicio Médico Forense determinaron que la causa de muerte fue por lesiones intrabdominales provocadas por proyectiles de arma de fuego.

El imputado fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal y quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el móvil del homicidio y localizar a los demás implicados.