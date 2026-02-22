Detienen a joven acusado de homicidio en Linares

El ahora detenido llegó a bordo de una motocicleta y presuntamente realizó varias detonaciones con un arma de fuego corta contra la víctima

Un hombre identificado como Pedro “N”, de 25 años, fue detenido en vía pública por su presunta participación en un homicidio cometido a balazos en Linares.

Tras su captura en la colonia La Petaca, el acusado fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal y quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, quien definirá su situación jurídica.

¿Cómo ocurrió el homicidio en la colonia Fidel Velázquez?

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, los hechos que se le atribuyen ocurrieron el 28 de marzo de 2025 en un domicilio donde operaba un taller mecánico ubicado en la colonia Fidel Velázquez, en el municipio de Linares.

Según la indagatoria, la víctima identificada como Héctor, de 21 años, acudió al lugar para revisar un vehículo en reparación. Posteriormente, el ahora detenido llegó a bordo de una motocicleta y presuntamente realizó varias detonaciones con un arma de fuego corta.

Indagan posible móvil del ataque

Las autoridades establecieron que el ataque habría tenido como propósito privar de la vida a la víctima, quien presuntamente se negaba a integrarse a un grupo delictivo.

Tras recibir un disparo en la cabeza, el joven quedó tendido sobre la banqueta sin signos vitales, mientras que el presunto agresor huyó del lugar a bordo de la motocicleta.