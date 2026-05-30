Detienen a joven acusado de homicidio en Juárez

Según las investigaciones, el ahora detenido convivía con varias personas consumiendo bebidas alcohólicas y narcóticos, cuando llegó la víctima

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron una orden de aprehensión contra Daniel “N”, de 18 años, por su presunta participación en un homicidio ocurrido en el municipio de Juárez.

La detención se realizó el pasado 27 de mayo en calles de la colonia Urdiales, en Monterrey, y posteriormente el joven fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedó a disposición de un Juez de Control.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, los hechos ocurrieron el 15 de marzo de 2026 en un domicilio ubicado en la calle Labrador, en la colonia Los Huertos.

Según las investigaciones, el ahora detenido convivía con varias personas consumiendo bebidas alcohólicas y narcóticos, cuando llegó la víctima, identificada como José Gerardo, de 23 años.

Presuntamente, Daniel “N” comenzó a insultarlo y lo acusó de intentar relacionarlo con otro grupo delictivo, para después sacar un arma de fuego y dispararle en varias ocasiones.

La víctima fue trasladada al Hospital General de Juárez con heridas graves, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.