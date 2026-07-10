Detienen a joven acusada de intentar asesinar a mujer en Allende

La ahora detenida tenía 21 años al momento de los hechos y es investigada por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa

Tras permanecer prófuga de la justicia durante más de dos años, una joven de 23 años fue detenida por elementos de la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, al ser señalada como presunta responsable de intentar asesinar a una adulta mayor en el municipio de Allende.

La captura de Jennifer “N” fue realizada el pasado 7 de julio por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones adscritos al Grupo de Homicidios, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra en el centro del municipio de Allende.

De acuerdo con las autoridades, la ahora detenida tenía 21 años al momento de los hechos y es investigada por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, por lo que ya fue internada en un Centro de Reinserción Social Femenil del estado, donde quedó a disposición de un juez.

Según la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 23 de mayo de 2024 en un domicilio ubicado en la colonia Valle de los Duraznos, en Allende, donde vivía una mujer adulta identificada únicamente con las iniciales E.A.T., cuya identidad se mantiene bajo resguardo.

Las indagatorias señalan que Jennifer “N” arribó al lugar acompañada de un hombre, con quien presuntamente mantenía viejas rencillas con la víctima. Una vez en el domicilio, el sujeto habría sujetado a la mujer de los brazos mientras que la joven la atacó con un cuchillo, causándole una lesión en el tórax con la aparente intención de privarla de la vida.

Sin embargo, tras la agresión, ambos sospechosos huyeron del lugar y la víctima logró recibir atención médica oportuna al ser trasladada a un hospital, lo que permitió salvarle la vida.