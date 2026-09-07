Detienen a joven a bordo de vehículo con reporte de robo

Elementos policiacos capturaron al sospechoso en el centro de la ciudad tras rastrear un automóvil con reporte de despojo.

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Las cámaras del C4 captaron a un joven que circulaba a bordo de un vehículo con reporte de robo, situación que derivó en su detención.

La Policía de Monterrey detuvo a Cristopher Leonardo “N” en el cruce de las avenidas Cuauhtémoc y Juan Ignacio Ramón, en el centro de la ciudad.

El presunto circulaba a bordo de un Dodge Charger negro, con placas RWW 078B, el cual contaba con reporte de robo sin violencia, registrado el pasado jueves en la colonia Cumbres La Rioja.

Tras ubicar el vehículo, los uniformados le dieron alcance en el cruce de Juan Ignacio Ramón y Cuauhtémoc, donde procedieron con la detención del joven.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público.