Detienen a influencer durante operativo en Monterrey

Fue durante un dispositivo realizado por la División de Investigación e Inteligencia, quienes detectaron un vehículo en la colonia San Bernabé X

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Una influencer conocida como “Fanny La Reylop” o “La Barbie de la Alianza” fue detenida durante un operativo realizado por elementos de Fuerza Civil, al norte de Monterrey.

Junto con Estefani, de 31 años, también fue capturado Javier de 38, quien era considerado como un objetivo prioritario y generador de violencia. Además de Melany, de tan solo 18 años. Todos son señalados como miembros de un grupo delictivo.

Operativo en la colonia San Bernabé X

Fue durante un dispositivo realizado por la División de Investigación e Inteligencia, quienes detectaron un vehículo de la marca Nissan en el cruce de la avenida Cabezada y Nepenta, en la colonia San Bernabé X, donde viajaban el hombre y las dos mujeres por lo que fueron interceptados para posteriormente ser detenidos y al ser revisados les localizaron:

07 cargadores de arma larga, abastecidos.

Más de 130 envoltorios de narcóticos conocidos como marihuana y cocaína.

Teléfonos celulares.

Por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica.

Publicación se viraliza tras su detención

Estefani también era conocida por realizar préstamos de dinero y horas antes de su detención, se viralizó una publicación que hizo en sus redes sociales con la frase: “El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”.

Con información de Marisol Gómez.....