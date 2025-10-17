Detienen a hondureño por robo de cable en Monterrey

El hombre fue identificado como Carlos Alfredo M., de 23 años de edad, quien fue detenido en Agustín Melgar y Adolfo Prieto

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un joven fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, cuando presuntamente robaba cable de un poste de telefonía, en la colonia Obrera.

El hombre fue identificado como Carlos Alfredo M., de 23 años de edad, quien fue detenido en Agustín Melgar y Adolfo Prieto, a las 00:10 horas.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de vigilancia por el sector, cuanto les reporta personal de monitoreo del C4 un robo de cableado en proceso, sobre la calle Agustín Melgar, por lo que se aproximan al lugar.

Posteriormente al llegar al sitio, observan a un masculino con las características descritas, con una segueta en mano y cortando el cableado de telefonía de un poste de madera.

Al revisar al presunto, se le localiza el cable que ya había cortado y además la herramienta con la que lo cortó, por lo que es detenido.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.