Detienen a hondureño por intentar asesinar a un hombre con piedra

Un hombre originario de Honduras fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, luego que presuntamente intentara asesinar a un masculino dejándole caer una piedra en la cabeza, en la colonia Garza Nieto.

La detención de Orlin Javier P., de 32 años de edad, se registró a las 09:00, en el cruce de las calles Luis Mora y José Manuel Herrera.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido por el sector, cuando un masculino les avisó que había una persona tirada en la plaza y que estaba lesionada, por lo que se aproximaron al lugar.

Tras confirmar el hecho, se percataron que el presunto que había lanzado un pedazo de concreto, aún estaba en el lugar, y procedieron a detenerlo.

Aparentemente, la riña se suscitó por problemas entre ambos masculinos, ya que continuamente pelean por el lugar donde duermen.

Tras la captura del centroamericano, el lesionado fue llevado a un hospital a bordo de una ambulancia, ya que presenta una herida en la cabeza y fractura expuesta en el brazo izquierdo.

El hondureño fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.