Detienen a hondureño por abusar de niña de cuatro años

El sujeto fue identificado como Delber "N" de 28 años de edad, quien fue sorprendido por la abuela de la menor, quien lo reportó inmediatamente

Un hombre de origen hondureño fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, después de que presuntamente abusó sexualmente y agredió a una menor de apenas cuatro años.

El sujeto fue identificado como Delber "N" de 28 años de edad, quien fue capturado en el cruce de las calles Pedro Vélez y Carranza, en la colonia Rubén Jaramillo, del citado municipio.

De acuerdo con las autoridades, los uniformados realizaban un recorrido de rutina, cuando vieron a la abuela de la menor, quien les pidió ayuda, pues tenía problemas con el padrastro de sus nietas.

La mujer relató, acudió de visita a la casa de su hija, quien es sordo-muda; al llegar al lugar se percató que en uno de los cuartos estaban sus nietas llorando, por lo que fue a revisar y fue cuando vio al padrastro con la menor de cuatro años sobre la cama con la ropa semi puesta y con varias mordeduras en el cuerpo.

Fue entonces que su otra nieta, de 10 años, le dijo a su abuela que el ahora detenido le realizó tocamientos en sus partes íntimas a su hermana cuando la bañaba.

Los oficiales procedieron con la detención y pusieron al sujeto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.