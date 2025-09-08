Detienen a hondureño por abusar de niña de cuatro años

Un hombre de origen hondureño fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, después de que presuntamente abusó sexualmente y agredió a una menor de apenas cuatro años.
El sujeto fue identificado como Delber "N" de 28 años de edad, quien fue capturado en el cruce de las calles Pedro Vélez y Carranza, en la colonia Rubén Jaramillo, del citado municipio.
De acuerdo con las autoridades, los uniformados realizaban un recorrido de rutina, cuando vieron a la abuela de la menor, quien les pidió ayuda, pues tenía problemas con el padrastro de sus nietas.
La mujer relató, acudió de visita a la casa de su hija, quien es sordo-muda; al llegar al lugar se percató que en uno de los cuartos estaban sus nietas llorando, por lo que fue a revisar y fue cuando vio al padrastro con la menor de cuatro años sobre la cama con la ropa semi puesta y con varias mordeduras en el cuerpo.
Fue entonces que su otra nieta, de 10 años, le dijo a su abuela que el ahora detenido le realizó tocamientos en sus partes íntimas a su hermana cuando la bañaba.
Los oficiales procedieron con la detención y pusieron al sujeto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.