Detienen a hondureño con drogas en el centro de Monterrey

El hombre fue capturado en la zona del Mesón Estrella durante un operativo preventivo; le aseguraron más de 20 bolsas con presunta droga.

Un hombre originario de Honduras fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente fuera sorprendido en posesión de dosis de droga tipo cristal y cocaína, en el centro de la ciudad.

La detención se registró alrededor de las 20:50 horas en el cruce de las calles Aramberri y Juan Méndez, en la zona conocida como el Mesón Estrella, un sector con constante presencia policial.

Intentó huir tras ser detectado por policías

De acuerdo con el reporte oficial, elementos municipales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando observaron a un masculino alterando el orden en la vía pública.

Al notar la presencia de la patrulla, el individuo intentó darse a la fuga, sin embargo, fue alcanzado metros más adelante por los oficiales, quienes procedieron a interceptarlo.

Aseguran presunto cristal y cocaína durante revisión

Tras realizarle una revisión preventiva, los policías localizaron entre su pantalón 18 bolsas de plástico con una sustancia con las características de la droga tipo cristal.

Además, se le aseguraron cuatro bolsas adicionales que contenían un polvo blanco similar a la cocaína, por lo que fue detenido en el lugar.

Detención forma parte de la estrategia Escudo

El detenido fue identificado como José Emilio A., de 40 años de edad, quien fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey.

Estas acciones forman parte de la estrategia Escudo, implementada por la actual administración municipal con el objetivo de reforzar la seguridad y disminuir los delitos en la ciudad.

El hombre quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica conforme a la ley.