Detienen a hondureño con arma y presunta droga en Monterrey

Un hombre de 41 años fue detenido en el centro de Monterrey tras encontrarle un arma de fuego, un cuchillo y dos envoltorios con presunta mariguana

Un hombre originario de Honduras fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente le encontraran un arma de fuego, un cuchillo y dos envoltorios con hierba verde con características similares a la mariguana, en el centro de la ciudad.

El detenido fue identificado como Nelson Jovani “N” de 41 años, quien fue interceptado en el cruce de las avenidas Madero y Galeana.

De acuerdo con el reporte policial, los oficiales realizaban recorridos de vigilancia cuando observaron al hombre escondiéndose entre varios vehículos. Al indicarle que se detuviera, presuntamente intentó escapar, pero fue alcanzado por los uniformados.

Durante una revisión, los elementos encontraron dos envoltorios con hierba verde en una de las bolsas de su pantalón.

Además, llevaba un arma de fuego fajada en la cintura, en la parte trasera, y un cuchillo oculto entre el calcetín del tobillo derecho.

Tras su detención, el hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica.