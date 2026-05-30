Detienen a hondureño con arma de fuego y droga

Policías de Monterrey capturan a hombre en calles de la colonia Industrial, el cual portaba un arma de fuego y dosis de droga

Un hombre originario de Honduras fue detenido por policías de Monterrey, al presuntamente encontrarle un arma de fuego calibre .9 milímetros, un cargador con seis cartuchos hábiles y seis bolsas con una sustancia similar a la droga cristal, en la colonia Industrial.

Los hechos se registraron a las 03:45 horas sobre la calle Miguel Domínguez entre Vallarta y Ramón Corona, donde fue capturado Leswin Saúl M., de 41 años,

Elementos policiacos realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando visualizaron a un hombre que realizaba sus necesidades fisiológicas en la vía pública.

Al llamarle la atención se molestó, por lo que comenzó a insultar a los policías, quienes le pidieron que se tranquilizara para proceder a inspeccionarlo.

Durante la revisión a una mochila negra que portaba, le localizaron al interior seis bolsas con una sustancia sólida con las características de la droga tipo cristal, un arma de fuego calibre .9 milímetros y un cargador con seis cartuchos hábiles, siendo detenido.

El hondureño fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.