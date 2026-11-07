Detienen a hombres por acumular basura en vivienda de Guadalupe

Autoridades encontraron residuos tanto en el interior como en el exterior del inmueble, situación que representaba un riesgo sanitario para las familias

Dos hombres fueron detenidos por presuntos delitos contra el medio ambiente, luego de que autoridades localizaran grandes cantidades de basura y desechos acumulados en una vivienda de la colonia Tierra Propia, en Guadalupe.

Los hechos se registraron en un domicilio de la calle Arandas, a donde acudieron elementos de la Policía de Guadalupe y personal de Servicios Públicos para realizar labores de limpieza.

Durante la intervención, las autoridades encontraron residuos tanto en el interior como en el exterior del inmueble, situación que representaba un riesgo sanitario para las familias que habitan en los alrededores.

En el lugar fueron detenidos Edwin “N”, de 39 años, y Raymundo “N”, de 50, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

De acuerdo con el Código Penal de Nuevo León, determinados delitos contra el medio ambiente pueden alcanzar sanciones de uno a nueve años de prisión, además de multas de 35 a 150 cuotas, dependiendo de las circunstancias del caso.