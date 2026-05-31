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Detienen a hombres con droga y dinero en efectivo en San Nicolás

Por: Jared Villarreal

30 Mayo 2026, 18:28

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Tanto los dos hombres como lo decomisado quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones por delitos contra la salud

Detienen a hombres con droga y dinero en efectivo en San Nicolás

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de San Nicolás al ser sorprendidos presuntamente en posesión de diversas dosis de droga, dinero en efectivo y equipo utilizado para su distribución.

La detención se realizó sobre la avenida Casa Blanca y López Mateos, en la colonia Margarita Salazar, donde los oficiales interceptaron a José Eduardo "N" de 20 años, alias “Lalo” y a Gregorio "N" de 47 años, alias “Goyo”.

Durante la intervención, los uniformados aseguraron varias bolsas con hierba verde con características de la marihuana, envoltorios que contenían presuntas dosis de droga, cigarrillos artesanales con aparente marihuana, básculas digitales, teléfonos celulares y más de 5 mil pesos en efectivo.

Además, fue asegurado un automóvil Kia Río color blanco en el que presuntamente se trasladaban los detenidos.

Tanto los dos hombres como lo decomisado quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones por delitos contra la salud.

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