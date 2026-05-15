VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Detienen a hombres armados; les aseguran droga y ponchallantas

Por: Esmeralda Valdez

14 Mayo 2026, 19:49

Compartir
WhatsApp

Las autoridades aseguraron dos armas cortas, ocho cargadores abastecidos, 19 dosis de presunta cocaína, dos chalecos balísticos y 26 ponchallantas

Detienen a hombres armados; les aseguran droga y ponchallantas

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a dos hombres en el municipio de Galeana, tras encontrarles armas, droga y equipo táctico.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera a 18 de Marzo, a la altura del kilómetro 92, donde los oficiales observaron a dos sujetos actuando de manera sospechosa en medio de la vía.

Los detenidos fueron identificados como Jorge “N”, de 31 años, y Brian “N”, de 25, quienes presuntamente estarían relacionados con un grupo delictivo.

e958ce76-5181-4a36-979e-8f2181597dd2.jpeg

Durante la revisión, las autoridades aseguraron dos armas cortas, ocho cargadores abastecidos, 19 dosis de presunta cocaína, dos chalecos balísticos y 26 objetos metálicos conocidos como ponchallantas.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica.

Comentarios