Detienen a hombres armados; les aseguran droga y ponchallantas

Las autoridades aseguraron dos armas cortas, ocho cargadores abastecidos, 19 dosis de presunta cocaína, dos chalecos balísticos y 26 ponchallantas

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a dos hombres en el municipio de Galeana, tras encontrarles armas, droga y equipo táctico.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera a 18 de Marzo, a la altura del kilómetro 92, donde los oficiales observaron a dos sujetos actuando de manera sospechosa en medio de la vía.

Los detenidos fueron identificados como Jorge “N”, de 31 años, y Brian “N”, de 25, quienes presuntamente estarían relacionados con un grupo delictivo.

Durante la revisión, las autoridades aseguraron dos armas cortas, ocho cargadores abastecidos, 19 dosis de presunta cocaína, dos chalecos balísticos y 26 objetos metálicos conocidos como ponchallantas.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica.