Detienen a hombres armados a bordo de vehículo en Monterrey

La movilización se registra sobre la avenida Pino Suárez, casi en su cruce con la avenida Colón, en el Centro de la ciudad.

La detención de dos hombres armados generó momentos de tensión en pleno Centro de Monterrey, luego de una breve persecución que concluyó sobre la avenida Pino Suárez, a pocos metros del cruce con la avenida Colón y muy cerca de la estación del Metro Cuauhtémoc.

De acuerdo con información preliminar, los sospechosos circulaban a bordo de un vehículo Nissan Versa gris, con placas del estado de Nuevo León.

Fue en el cruce de Calzada Guadalupe Victoria y Alfonso Reyes donde elementos de la Policía de Monterrey recibieron el aviso del C4 y procedieron a marcarles el alto.

Los tripulantes ignoraron la instrucción, lo que derivó en una persecución breve que finalizó casi de inmediato sobre Pino Suárez.

Ahí, frente a decenas de peatones y usuarios del transporte público, los policías lograron cerrarles el paso y detenerlos.

Dentro del automóvil viajaban dos hombres, aún no identificados oficialmente, a quienes se les aseguraron dos armas de fuego, una de ellas larga y otra corta.

Ambos fueron trasladados a las instalaciones municipales, donde quedarán a disposición del Ministerio Público.

Hasta el momento no se ha confirmado si portaban también sustancias ilícitas.

El vehículo quedó detenido en los carriles laterales de la zona, lo que provocó congestionamiento vial mientras las autoridades realizaban las labores correspondientes.