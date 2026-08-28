VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Detienen a hombre y una menor con droga en Santa Catarina

Por: Danea Lázaro

27 Agosto 2026, 17:54

Compartir
WhatsApp

El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que la joven fue entregada a autoridades juveniles para llevar su proceso

Detienen a hombre y una menor con droga en Santa Catarina
Publicidad

Elementos de la Policía de Santa Catarina detuvieron a un hombre de 28 años y a una menor de 16, luego de localizarles varias bolsas con cristal.

Los hechos ocurrieron en la colonia Norberto Aguirre, en el cruce de Coahuila y San Isidro, donde los oficiales observaron a ambos discutiendo.

Los involucrados fueron identificados como Brayan Ulises “N”, de 28 años, y D.B. “N”, de 16 años.

Quienes luego de una inspección preventiva, les localizaron varias bolsas con cristal.

Ambas personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público.

En el caso de la menor, se notificó a su madre y fue trasladada al Ministerio Público del CODE para Adolescentes, conforme al procedimiento correspondiente.

Comentarios