Detienen a hombre tras robar teléfono público en Monterrey

Al ser cuestionado sobre el aparato, presuntamente respondió que “se le había hecho fácil” robarlo, por lo que fue detenido.

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, luego de ser señalado por desprender y robarse la caseta de un teléfono público, en la colonia Madero.

Los hechos fueron reportados en el cruce de Antonio I. Villarreal y Emiliano Zapata, donde personal de la Central de Radio del C4 alertó a los oficiales sobre el robo.

Al acudir al sector, los uniformados localizaron a un hombre que caminaba a una calle del sitio donde ocurrió el robo y que llevaba consigo la caseta telefónica.

El sospechoso fue identificado como Rolando Daniel “N”, de 40 años, a quien los policías le marcaron el alto.

Al ser cuestionado sobre el aparato, presuntamente respondió que “se le había hecho fácil” robarlo, por lo que fue detenido.

El hombre quedó a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica