Detienen a hombre tras robar teléfono público en Monterrey

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, luego de ser señalado por desprender y robarse la caseta de un teléfono público, en la colonia Madero.
Los hechos fueron reportados en el cruce de Antonio I. Villarreal y Emiliano Zapata, donde personal de la Central de Radio del C4 alertó a los oficiales sobre el robo.
Al acudir al sector, los uniformados localizaron a un hombre que caminaba a una calle del sitio donde ocurrió el robo y que llevaba consigo la caseta telefónica.
El sospechoso fue identificado como Rolando Daniel “N”, de 40 años, a quien los policías le marcaron el alto.
Al ser cuestionado sobre el aparato, presuntamente respondió que “se le había hecho fácil” robarlo, por lo que fue detenido.
El hombre quedó a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica