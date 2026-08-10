Detienen a hombre tras riña familiar y daños a camioneta

Un hombre fue detenido en San Pedro tras una riña familiar, daños a una camioneta y la posesión de varias dosis de una sustancia similar a marihuana

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de San Pedro luego de presuntamente participar en una riña familiar, causar daños a una camioneta y ser sorprendido en posesión de varias dosis de una sustancia con características de marihuana.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en el Casco Urbano de San Pedro, donde Fabián “N” habría sostenido una discusión con su hermano que posteriormente pasó a los golpes.Durante el altercado, el hombre presuntamente dañó una camioneta Grand Cherokee gris, al quebrar los cristales de la parte trasera del vehículo.

Tras abandonar el domicilio, Fabián “N” fue ubicado por policías en el cruce de Porfirio Díaz y Vicente Guerrero, donde los elementos procedieron a interceptarlo.

Durante una inspección, los oficiales localizaron entre sus pertenencias una bolsa negra que contenía varios paquetes con hierba verde y seca, con características similares a la marihuana.

El detenido fue trasladado al C2 municipal, donde quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones por los hechos.