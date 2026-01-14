Detienen a hombre tras realizar disparos al aire en Guadalupe

Al notar la presencia policial, el individuo intentó darse a la fuga brincando entre las azoteas de varios domicilios, lo que derivó en una breve persecución.

Un hombre fue detenido luego de presuntamente realizar disparos al aire y portar un arma de fuego, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad en un sector habitacional.

De acuerdo con la información disponible, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Cerezo y Olivo, en la colonia La Huerta, luego de que una llamada anónima alertara al sistema de emergencias sobre detonaciones de arma de fuego en la zona. Al acudir al sitio, los oficiales detectaron a un hombre armado que se encontraba en el exterior de un domicilio.

Al notar la presencia policial, el individuo intentó darse a la fuga brincando entre las azoteas de varios domicilios, lo que derivó en una breve persecución. Tras algunos minutos y mediante una acción táctica, los uniformados lograron cerrarle el paso y efectuar su detención.

Durante una inspección preventiva, al hombre se le aseguró un arma de fuego calibre 9 milímetros abastecida con nueve cartuchos hábiles. El detenido fue identificado como Jesús Iván, de 30 años de edad, y fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica conforme al debido proceso y bajo el principio de presunción de inocencia.