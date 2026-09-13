Detienen a hombre tras presunto asalto a minisúper en Guadalupe

Policías de Guadalupe detuvieron a Manuel, de 42 años, señalado por presuntamente asaltar con un arma blanca un minisúper en Rincón de la Sierra

Un hombre fue detenido por policías de Guadalupe luego de que presuntamente asaltara un minisúper en la colonia Rincón de la Sierra.

El detenido, identificado como Manuel, de 42 años, habría ingresado al establecimiento ubicado sobre la avenida Monterrey y Sexta Avenida, donde presuntamente amenazó con un arma blanca a uno de los empleados para exigirle el dinero de la caja.

Tras apoderarse del efectivo, el hombre intentó escapar del negocio, pero fue retenido por los propios afectados, quienes lograron impedir que huyera y posteriormente solicitaron el apoyo de las autoridades.

Cuando los policías llegaron al lugar, el empleado señaló directamente a Manuel como quien presuntamente había cometido el asalto y explicó a los oficiales lo ocurrido.

Los elementos aseguraron al detenido un arma blanca y el dinero que habría sido sustraído del establecimiento, por lo que fue trasladado y quedó a disposición del Ministerio Público.

La autoridad correspondiente determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones por su probable participación en el delito de robo con violencia.