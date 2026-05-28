Detienen a hombre tras presuntamente robar en una secundaria

La captura se registró en el cruce de las calles Alamillo y Laureles, donde se localiza la Secundaria 3 'Prof. Plinio D. Ordoñez', en la colonia Del Prado

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey tras presuntamente ingresar a una escuela secundaria para cometer un robo, en la colonia Del Prado.

La captura de Manuel “D”, de 34 años, ocurrió durante la madrugada en el cruce de las calles Alamillo y Laureles, donde se localiza la Escuela Secundaria Número 3 “Prof. Plinio D. Ordoñez”.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos municipales realizaban labores de prevención y vigilancia cuando observaron a un hombre salir del plantel cargando una caja, por lo que decidieron interceptarlo para una revisión.

Durante la inspección, los oficiales encontraron en el interior de la caja diversa papelería perteneciente al plantel educativo, motivo por el cual procedieron con su detención.

Las autoridades investigan si el detenido estaría relacionado con otros robos registrados en planteles educativos ubicados en la zona centro de Monterrey.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.