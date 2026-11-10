Detienen a hombre tras presuntamente cristalear camioneta

El detenido fue identificado como Edgar 'N' quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Pesquería detuvieron a un hombre de 20 años por su probable participación en el delito de daños a propiedad ajena, en la colonia Los Pinos.

Fue luego del reporte recibido sobre daños ocasionados a un vehículo estacionado en el mencionado sector, que al lugar arribaron los oficiales.

Quienes se entrevistaron con una mujer de 27 años, quien manifestó que, mientras se encontraba en su domicilio, escuchó golpes provenientes del exterior y, al asomarse, observó al sujeto quebrando con una piedra uno de los cristales una camioneta.

El detenido fue identificado como Edgar “N”, de 20 años, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.