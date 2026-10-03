Detienen a hombre tras presunta agresión con navaja en Pesquería

Policías locales aseguraron al presunto responsable y un arma con manchas hemáticas tras atender un reporte por una persona lesionada.

Un hombre de 56 años fue detenido por su probable participación en una agresión con arma blanca, registrada en la colonia Lomas de San Martín, en Pesquería.

Los hechos ocurrieron en la calle Perugia, donde policías municipales atendieron el reporte de una persona lesionada.

Al llegar, los oficiales localizaron a un hombre con una herida profunda en el brazo izquierdo, quien señaló a otro masculino como el presunto responsable de haberlo agredido momentos antes con una navaja.

Ante el señalamiento, los elementos detuvieron a Rubén “N”, de 56 años, a quien durante una inspección le localizaron una navaja con manchas rojizas, que fue asegurada como indicio.

El lesionado fue atendido por elementos de Protección Civil de Pesquería y, debido a la gravedad de la herida, fue trasladado a un hospital.

El detenido y el arma asegurada quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.