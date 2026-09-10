Detienen a hombre tras persecución en Guadalupe; le hallan droga

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, mientras que el vehículo en el que circulaba fue asegurado

Tras una persecución, elementos de la Policía de Guadalupe detuvieron a un hombre con la posesión de narcóticos y aseguraron un vehículo.

Los hechos ocurrieron cuando los elementos detectaron un auto gris que circulaba a exceso de velocidad, con vidrios polarizados, en la colonia Residencial Las Avenidas.

Al marcarle el alto, el conductor hizo caso omiso y aceleró la marcha, iniciándose una persecución, dándole alcance sobre Avenida Serafín Peña y calle Tepeyac.

Al descender del vehículo, el conductor intentó huir a pie mientras llevaba en una mano una bolsa blanca, por lo que fue interceptado.

Durante la inspección preventiva, los elementos localizaron:

* 20 dosis de marihuana

* Dinero en efectivo.

El detenido fue identificado como Javier Alejandro, de 34 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, mientras que el vehículo fue asegurado para continuar con las investigaciones correspondientes.