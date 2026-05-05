Detienen a hombre tras persecución en Garza Sada

Fuentes señalaron que la camioneta en la que se desplazaba el ahora detenido estaría presuntamente vinculada con detonaciones de arma de fuego

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de protagonizar una persecución sobre la avenida Eugenio Garza Sada, al sur de la ciudad.

De acuerdo con reportes, la movilización se registró alrededor de las 22:00 horas, cuando cámaras del C4 detectaron un vehículo cuyas placas presuntamente estarían relacionadas con delitos de alto impacto, lo que derivó en el despliegue de unidades para su localización.

La persecución se extendió desde la colonia Contry, donde inicialmente fue ubicado el vehículo, hasta una gasolinera situada en el cruce de José María Morelos y Pavón, en la colonia Caracol, donde finalmente fue interceptado por los oficiales.

Fuentes señalaron que la camioneta en la que se desplazaba el ahora detenido estaría presuntamente vinculada con detonaciones de arma de fuego registradas previamente en la zona centro de Monterrey.

El detenido, un hombre de aproximadamente 25 años de edad, de tez morena, con cabello teñido de azul y tatuajes visibles en el rostro, fue asegurado en el lugar, donde además se le habrían encontrado diversas sustancias ilícitas entre sus pertenencias.

El individuo quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con las investigaciones para determinar su posible participación en otros hechos delictivos.