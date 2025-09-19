Detienen a hombre tras persecución en el Centro de Monterrey

El conductor fue interceptado y detenido por policías de Monterrey en el cruce de la avenida Pino Suárez y Melchor Ocampo

Un hombre fue detenido luego de protagonizar una intensa persecución en el Centro de Monterrey, la cual fue monitoreada por las cámaras del sistema C4.

Los hechos comenzaron cuando elementos de la policía de Monterrey fueron alertados sobre un vehículo sospechoso que circulaba por las calles del primer cuadro de la ciudad.

Posteriormente al acercarse las unidades, se desató una persecución.

Luego de varios minutos, el conductor fue interceptado por los uniformados y detenido sin que se reportaran personas lesionadas, en el cruce de la avenida Pino Suárez y Melchor Ocampo.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del detenido.

El vehículo fue asegurado y se esperaba el servicio de grúa para ser llevado para su inspección.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey para quedar a disposición del ministerio público, quien determinará la situación legal del detenido.