Detienen a hombre tras manejar tráiler con reporte de robo

Un hombre fue detenido por policías de Monterrey tras conducir un tráiler presuntamente robado en la colonia del Norte.
Todo ocurrió sobre el cruce de Ruiz Cortínez y Vicente Guerrero, donde las autoridades detuvieron a Javier “N”, de 50 años, cuando personal de la Central de Radio del C4 reportó que mediante las cámaras de seguridad detectaron al detenido a bordo de la unidad con reporte de caja robada.
La caja roja con placas 2NU-826-A del camión Freightliner color blanco RL-6429-B había sido reportada como robada desde el pasado 8 de junio en el cruce de Prolongación Ruiz Cortines y Calzada de la Sierra, en el municipio de García.
Debido a este reporte es que las autoridades intervinieron al chofer de esta pesada unidad para realizar una investigación.
Tras la revisión, el chofer de la unidad de nombre Javier fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del ministerio público para continuar con las investigaciones y deslindar responsabilidades.