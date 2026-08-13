Detienen a hombre tras manejar tráiler con reporte de robo

Detienen a hombre en la colonia del Norte por conducir un tráiler con reporte de robo desde el 8 de julio en el municipio de García.

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Un hombre fue detenido por policías de Monterrey tras conducir un tráiler presuntamente robado en la colonia del Norte.

Todo ocurrió sobre el cruce de Ruiz Cortínez y Vicente Guerrero, donde las autoridades detuvieron a Javier “N”, de 50 años, cuando personal de la Central de Radio del C4 reportó que mediante las cámaras de seguridad detectaron al detenido a bordo de la unidad con reporte de caja robada.

La caja roja con placas 2NU-826-A del camión Freightliner color blanco RL-6429-B había sido reportada como robada desde el pasado 8 de junio en el cruce de Prolongación Ruiz Cortines y Calzada de la Sierra, en el municipio de García.

Debido a este reporte es que las autoridades intervinieron al chofer de esta pesada unidad para realizar una investigación.

Tras la revisión, el chofer de la unidad de nombre Javier fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del ministerio público para continuar con las investigaciones y deslindar responsabilidades.