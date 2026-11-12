Detienen a hombre tras localizar a su pareja sin vida en Apodaca

Una mujer de 33 años fue localizada sin vida en Apodaca; su pareja sentimental fue detenida como presunto responsable del crimen.

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Una mujer fue localizada sin vida al interior de su domicilio, luego de que elementos de la Guardia de Proximidad de Apodaca acudieran a atender un reporte de agresión en la colonia Paseo de la Loma, donde detuvieron a su pareja sentimental, quien presuntamente intentaba escapar del inmueble.

Desacuerdo con reportes, los hechos ocurrieron durante la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada sobre la calle Copal, en el numeral 247, hasta donde se movilizaron los elementos municipales tras recibir el reporte de una mujer que estaba siendo agredida.

Al llegar, los uniformados observaron a un hombre que salía del domicilio y presuntamente intentaba huir. El individuo portaba un arma blanca y presentaba manchas de sangre, por lo que fue interceptado por los policías.

Mientras los oficiales indagaban lo ocurrido, ingresaron al inmueble y encontraron a una mujer inconsciente, con lesiones y sangrado, por lo que solicitaron el apoyo de una ambulancia; sin embargo, al ser valorada se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada como Lady Villanueva Cruz, de 33 años, originaria del estado de Tamaulipas, el hombre detenido fue identificado como Andrés Iván N., de 26 años, originario de Tabasco, quien presuntamente mantenía una relación sentimental con la víctima y tenía su domicilio en el mismo sector.

De acuerdo con testimonios de vecinos, la mujer presuntamente sufría constantes agresiones por parte de su pareja, quien habría sido detenido anteriormente en varias ocasiones por elementos municipales por situaciones relacionadas con violencia familiar.

Además, trascendió que el hombre contaría con un requerimiento judicial en el estado de Tamaulipas.

Andrés Iván N. fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes para esclarecer la muerte de la mujer y establecer las posibles responsabilidades.