Detienen a hombre tras intento de fraude de auto en San Pedro

La Policía municipal arrestó a un sospechoso de 46 años en la colonia Revolución por amenazar a un vendedor al no reflejarse la compra.

Un hombre de 46 años fue detenido por elementos de la Policía de San Pedro, luego de presuntamente amenazar a un propietario durante una negociación para la compraventa de un vehículo en la colonia Revolución.

Los hechos ocurrieron en un domicilio de la calle Everardo Sosa, en el Quinto Sector, luego de que los oficiales recibieran un reporte del C4 por una situación de amenazas.

Al llegar, los uniformados se entrevistaron con el afectado, quien explicó que había acordado vender su automóvil a un hombre que le aseguró que un familiar había realizado una transferencia bancaria como parte del pago.

Sin embargo, al revisar su cuenta, el propietario se dio cuenta de que el dinero no había sido depositado, por lo que se negó a entregar los documentos del vehículo. Esto provocó una discusión en la que, según su denuncia, recibió amenazas del presunto comprador y también de otra persona que se identificó como su hermano, mediante una llamada telefónica.

Ante el señalamiento, los policías detuvieron a Héctor “N”, de 46 años, por su probable participación en el delito de amenazas. Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones del C2 municipal y quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.