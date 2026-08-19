Detienen a hombre tras intentar robar cuadro religioso

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente intentara robar un cuadro religioso de una parroquia

El detenido fue identificado como Kevin Alexander N., de 32 años, y su captura ocurrió alrededor de las 20:15 horas en el cruce de las calles Celulosa y Bartolomé, donde se ubica la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe.

Presuntamente intentó llevarse un cuadro religioso

De acuerdo con el reporte policial, el sacristán se encontraba en el área del campanario cuando escuchó ruidos en la tercera planta.

Al bajar para revisar, sorprendió al hombre cuando presuntamente retiraba un cuadro religioso con la intención de llevárselo.

Al verse descubierto, Kevin Alexander habría reaccionado de manera agresiva y lanzó un florero de cristal contra el trabajador, provocándole una lesión en el brazo.

Policías lo detuvieron cuando intentaba escapar

Vecinos solicitaron el apoyo de la Policía de Monterrey y, al llegar, los oficiales observaron al sospechoso cuando intentaba escapar del inmueble, por lo que procedieron con su detención.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la corporación y quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica por los delitos que resulten.