Detienen a hombre tras causar destrozos en hotel de Escobedo

Un hombre fue detenido tras ingresar a un hotel de Escobedo y causar destrozos en una habitación; presuntamente estaba bajo los efectos de alguna droga.

Un hombre fue detenido luego de presuntamente ingresar de manera intempestiva a un hotel y causar diversos destrozos en una de las habitaciones, en hechos registrados durante la mañana de este martes en Escobedo.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas, en el hotel Sunset Marquis, ubicado en la colonia Joyas de Anáhuac, donde se recibió un reporte al 911 sobre un masculino que se encontraba alterando el orden.

De acuerdo con el reporte, la encargada del establecimiento informó a los oficiales que el hombre ingresó corriendo al hotel y posteriormente se internó en una de las habitaciones, donde comenzó a provocar daños.

Al llegar al sitio, los elementos se aproximaron al cuarto señalado y observaron múltiples destrozos. En el interior localizaron a Dylan N., quien presentaba diversas lesiones; al presuntamente cortarse con un vidrio.

Ante esta situación, se solicitó de inmediato la atención de los servicios médicos, quienes acudieron al lugar para valorar al hombre quien presuntamente se encontraba bajo los efectos de alguna droga..

Una vez que concluyó la atención médica, los oficiales procedieron con la detención de Dylan N., quien fue puesto a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica y esclarecer lo ocurrido.