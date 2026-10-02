Detienen a hombre tras cateo con apoyo de drones en Monterrey

Al sospechoso le aseguraron diversas dosis de narcóticos y teléfonos celulares, quedando a disposición de la autoridad ministerial.

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Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey durante un cateo realizado en la colonia Industrial, donde presuntamente estaría relacionado con un robo cometido con violencia en un domicilio de ese sector.

La captura de Humberto "N" de 32 años, ocurrió en el cruce de las calles Miguel Domínguez y América. Para el operativo se contó con el apoyo de drones de la División Águilas, enlazados al C4 municipal.

De acuerdo con las autoridades, el robo ocurrió el pasado 18 de septiembre, cuando el ahora detenido y otros sujetos presuntamente ingresaron a la vivienda de un hombre de 41 años, a quien habrían amenazado con un arma de fuego para apoderarse de alhajas y otros artículos.

Durante el cateo, agentes de Investigación y de Operaciones Especiales localizaron al sospechoso, quien presuntamente se resistió al arresto. Al realizarle una revisión, le encontraron 47 dosis de una sustancia sólida con características similares al cristal, cinco dosis de hierba verde con características de mariguana y dos teléfonos celulares.

Las autoridades señalaron que la víctima y el detenido tenían rencillas previas.

Tras la captura, Humberto “N” fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.