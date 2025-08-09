Detienen a hombre tras asaltar tienda de conveniencia en Escobedo

El sospechoso solicitó una recarga en su tarjeta de transporte público Urbani. Sin embargo, al momento de ser atendido, sacó un cuchillo y amenazó a la cajera

Un presunto asaltante originario del municipio de El Carmen fue detenido por elementos de PROXPOL en Escobedo, luego de que presuntamente perpetrara un robo con violencia en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Alianza Real.

El sospechoso, identificado como Sergio Alberto “N”, de 26 años, ingresó al establecimiento simulando ser un cliente y solicitó una recarga en su tarjeta de transporte público Urbani. Sin embargo, al momento de ser atendido, sacó un cuchillo y amenazó a la cajera para exigirle el dinero en efectivo.

Tras apoderarse del monto disponible, el hombre huyó del lugar, pero la rápida activación del botón de seguridad por parte de la empleada alertó a policías que patrullaban la zona.

Los agentes lograron interceptarlo a pocas calles del sitio, asegurándole un cuchillo y el dinero sustraído. La víctima lo identificó plenamente como el responsable del asalto, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público para enfrentar cargos por robo con violencia.