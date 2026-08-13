Detienen a hombre tras amenazar a mujer con cuchillo en Guadalupe

Ante la alerta, elementos policiacos se trasladaron hasta el domicilio señalado, donde localizaron al sospechoso sobre la azotea de la vivienda.

Un hombre fue detenido en flagrancia por policías de Guadalupe luego de ser sorprendido presuntamente arrancando una cámara de seguridad de un domicilio y amenazar con un cuchillo a una mujer, en la colonia Guadalupe Chávez.

Los hechos ocurrieron el lunes 10 de agosto, luego de que el reporte de una persona armada con un arma blanca llegara al C4 de la corporación municipal.

Ante la alerta, elementos policiacos se trasladaron hasta el domicilio señalado, donde localizaron al sospechoso sobre la azotea de la vivienda.

De acuerdo con la denuncia de la afectada, el hombre presuntamente había retirado una cámara de seguridad instalada en el inmueble y, al ser descubierto, la habría amenazado para evitar que informara a las autoridades sobre lo que estaba haciendo.

La mujer señaló que el individuo portaba un cuchillo y una manopla, situación que generó la movilización de los oficiales.

Los policías lograron detener en el lugar a Alejandro, de 43 años, a quien le aseguraron un cuchillo y una manopla.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica por los delitos de daño en propiedad ajena y amenazas.