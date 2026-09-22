Detienen a hombre señalado por acosar y tocar a menor en camión

Tomás 'N' fue detenido en calles de la colonia Nueva Morelos, en Monterrey, tras ser denunciado por una adolescente de 17 años

Por presunto acoso sexual y abuso sexual contra una menor de edad, un hombre de 51 años, identificado como Tomás “N”, fue detenido en calles de la colonia Nueva Morelos, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima, una adolescente de 17 años, se trasladaba a bordo de un camión del transporte público sobre la avenida Cristóbal Colón, a la altura de la estación Y Griega del Metro, cuando el ahora detenido presuntamente comenzó a acosarla. Estos hechos, según la investigación, ya se habían registrado en ocasiones anteriores y en el mismo sector.

Sin embargo, el pasado 17 de septiembre, Tomás “N” presuntamente agravó su conducta al aproximarse a la adolescente y realizarle tocamientos en diversas partes del cuerpo mientras ambos se encontraban a bordo de la unidad de transporte.

Ante esta situación, la menor descendió del camión e ingresó a un plantel educativo, donde solicitó ayuda y protección.

Tras las investigaciones, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones ejecutaron el pasado 20 de septiembre una orden de aprehensión en contra de Tomás “N”.

El hombre permanecerá internado en un Centro de Reinserción Social, donde quedó a disposición de un juez de Control y de Juicio Oral, quien determinará su situación jurídica.