Detienen a hombre que viajaba en auto robado en Monterrey

Se dio a conocer que el robo del vehículo ocurrió el pasado 30 de mayo afuera de un domicilio en la colonia San Bernabé.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

A bordo de un automóvil robado, un sujeto fue captado por cámaras de seguridad y detenido por la policía de Monterrey.

La captura de quien fue identificado como Axel Elias, de 30 años, se realizó en el cruce de la avenida Ruiz Cortines y San Nicolás en la colonia Cementos.

Se dio a conocer que el presunto responsable fue interceptado cuando las cámaras de seguridad del C-4 de la Policía de Monterrey captaron un automóvil Tsuru color blanco y con placas SGT-609-A.

El circuito cerrado lanzó una alerta sobre la presencia del vehículo con reporte de robo.

Esto provocó que tres unidades se desplazaran hasta el lugar y los uniformados le cerraron el paso.

El inculpado fue esposado y trasladado a las instalaciones de esa corporación.

Se dio a conocer que el robo del auto ocurrió el pasado 30 de mayo afuera de un domicilio en la colonia San Bernabé.

El robo fue reportado por su dueño ante las autoridades.